"Мы были лучше": тренер сборной Грузии оценил ничью с Украиной в Лиге наций

Рамаз Сванадзе / © Associated Press

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Главный тренер сборной Грузии Рамаз Сванадзе прокомментировал ничью против Украины в матче второго тура группового этапа Лиги наций-2026/27.

"Конечно, мы стремились одержать победу, но в итоге довольствовались одним очком. В первом тайме команда демонстрировала хорошее качество игры. К сожалению, после перерыва мы начали уставать.

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В то же время в нашей игре было немало положительных моментов. Несмотря на то, что мы провели одну тренировку и несколько теоретических занятий, сегодня нам удалось создать много хороших моментов. Особенно хочу отметить линию обороны — я очень доволен ее действиями. Противостоять сборной такого уровня, как Украина, непросто.

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Очевидно, что впереди нас ждет много работы. Я доволен тем, что Украина не так часто могла приближаться к нашей штрафной площадке. У нас есть значительный кадровый потенциал, поэтому со временем сборная Грузии должна стать гораздо сильнее.

Если оценивать матч в целом, считаю, что мы были лучше. Безусловно, можно было сыграть более рискованно, но необходимо было учитывать разные факторы, прежде всего усталость. Сегодня для нас было важно получить положительный результат. Полагаю, что день завершился для нас нормально. В следующих матчах мы будем пытаться достигать лучших результатов", — приводит слова Сванадзе издание Crystalsport.ge.

Матч Грузия — Украина состоялся 28 сентября на стадионе "Динамо Арена" имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси и завершился со счетом 0:0.

В другом матче 2-го тура этого квартета Северная Ирландия и Венгрия также разошлись ничьей (0:0).

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После двух туров Северная Ирландия и Украина возглавляют эту группу, набрав по 4 очка. Венгрия и Грузия имеют в своем активе по одному баллу.

В следующем туре Украина в словацкой Трнаве проведет номинально домашний матч с Северной Ирландией, а Венгрия примет Грузию. Оба поединка запланированы на 2 октября.

Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера прокомментировал ничью с Грузией в Лиге наций.

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Также мы рассказывали, что назван лучший игрок сборной Украины в матче Лиги наций против Грузии.

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