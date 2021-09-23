"Мы делаем историю": Усик выступил на пресс-конференции с Джошуа на украинском (видео)

"Мы делаем историю": Усик выступил на пресс-конференции с Джошуа на украинском (видео)

Крымчанин удивил соотечественников.

Украинский боксер Александр Усик на совместной пресс-конференции с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа перед предстоящим боем с ним отвечал на вопросы журналистов на родном языке своей страны.

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Так, крымчанин с небольшими заминками, так как с детства разговаривает на русском, но достаточно уверенно сказал, что все бои оставляют свой след в истории.

По его словам, он с Энтони тоже делает историю, которую в будущем будут изучать.

Поединок между Усиком и Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Начало ориентировочно после 23:00 по киевскому времени.

На кону в этом поединке будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Джошуа.

34-летний Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.

и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе. На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Усик шокировал выбранным костюмом для совместной пресс-конференции с Джошуа.

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