"Мы делаем историю": Усик выступил на пресс-конференции с Джошуа на украинском (видео)

Крымчанин удивил соотечественников.
Украинский боксер Александр Усик на совместной пресс-конференции с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа перед предстоящим боем с ним отвечал на вопросы журналистов на родном языке своей страны.
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Так, крымчанин с небольшими заминками, так как с детства разговаривает на русском, но достаточно уверенно сказал, что все бои оставляют свой след в истории.
По его словам, он с Энтони тоже делает историю, которую в будущем будут изучать.
️ "Every fight makes history, this will make another step" - @usykaa #JoshuaUsyk pic.twitter.com/8nMsDchzD1— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 23, 2021
- Поединок между Усиком и Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Начало ориентировочно после 23:00 по киевскому времени.
- На кону в этом поединке будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Джошуа.
- 34-летний Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.
- На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Усик шокировал выбранным костюмом для совместной пресс-конференции с Джошуа.
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