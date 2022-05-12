"Мы должны приложить все усилия ради мира": президент ФИФА — о войне в Украине

Президент ФИФА Джанни Инфантино призвал сделать все возможное, чтобы в Украине снова воцарился мир.
Футбольное сообщество должно помогать жертвам войны в Украине
Об этом Инфантино сказал во время выступления на 46-м Конгрессе УЕФА в Вене.
"Футбол, конечно, доставляет нам удовольствие и эмоции, что является самой главной его задачей. Но есть проблемы, которые футбол, к сожалению, решить не может. Это те проблемы, о которых говорили ранее вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас и вицеканцлер Австрии Вернер Коглер.
Футбол не может приостановить войну. Мы сейчас в Европе столкнулись с военным конфликтом, чего не знали уже давно. Когда я стал президентом ФИФА, я и подумать не мог, что ситуация в мире будет столь печальной.
Футбол не может остановить войну, но может этому способствовать, может помогать, может потребовать мира. И именно это я делаю здесь, как и на последнем конгрессе ФИФА. Мы должны приложить все усилия ради мира. Чтобы он снова пришел в Украину. Должны помогать жертвам этой войны", — цитирует Инфантино официальный сайт УАФ.
Напомним, что в конце марта ФИФА не рассматривала вопрос исключения российского футбольного союза из организации, а также признала русский язык одним из официальных.
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