"Мы - гладиаторы": венгерский футболист вызвал восхищение мощной речью перед матчем Евро-2020

Эмоциональный спич Адама Салаи, который никого не оставил равнодушным.

Сборная Венгрии приятно удивила своими результатами на Евро-2020. Команда итальянца Марко Росси была чрезвычайно близка к выходу в плей-офф, однако в матче заключительного тура "группы смерти" против Германии не удержала победу (2:2), пропустив на 84-й минуте.

В Сеть попало видео, как капитан венгров Адам Салаи настраивал своих партнеров на решающий поединок. В раздевалке один из лидеров венгерской команды выдал эмоциональный спич.

"Мы хотели попасть сюда, и вот мы здесь. Сегодня наш решающий матч. Через 8 часов мы будем дома. Из-за коронавируса люди теряют работу. Из-за коронавируса людям платят меньше. А мы за 90 или 120 минут можем изменить этот год.

Это не должно давить на вас. Это возможность и радость, что на 120 минут у каждого есть работа, которой мы можем изменить этот год! Целый год! 14 миллионов венгров будут смотреть этот матч по ТВ. И мы можем это сделать. Сегодня не будет никого, кто упадет на землю, кто проигрывает единоборство! Я просто хочу увидеть, что мы гладиаторы! Что бы ни случилось - усталости нет! И те, кто останется на скамейке, тоже решают исход матча! Вперед, Венгрия!", - обратился к партнерам Салаи.

В Сети поражены капитанской речью Салаи, который после этого еще и открыл счет в игре с немцами, однако этого оказалось недостаточно. Венгрия покинула турнир с высоко поднятой головой.

На Евро-2020 венгры сначала разгромно проиграли Португалии (0:3), после чего отобрали очки у Франции (1:1) и Германии (2:2).

Подопечные Марко Росси финишировали последними в группе F, из которой в плей-офф вышли Франция (5 очков), Германия (4), и Португалия (4).

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