"Мы хотим большего": Луческу выступил на пресс-конференции перед стартом "Динамо" в Лиге чемпионов

Наставник "бело-синих" ждет от команды шага вперед.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу посетил пресс-конференцию перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с лиссабонской "Бенфикой".

"Надеемся на помощь болельщиков, ждем их на стадионе. Почти все игроки "Бенфики" имеют большой международный опыт. Тут и Вертонген, и Отаменди, и Жоау Марио, и Сеферович. Но наши молодые игроки полны энтузиазма и хотят себя показать.

Если прошлый сезон был первым после паузы в Лиге чемпионов, то сейчас мы хотим большего. Мы должны хотеть сделать шаг вперед. Думаю, будет интересно, но нужна помощь болельщиков", - цитирует Луческу Sport.ua.

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Также наставник киевлян ответил на вопрос о возможном выходе на поле "Олимпийского" бывшего игрока "Динамо" Романа Яремчука, который присоединился к "Бенфике" минувшим летом.

"Там не только Яремчук в атаке. Есть и Рамос, и Нуньес, и Сеферович. Я не знаю, кто будет из них играть. И это не так важно. Не знаю, поставит ли он Романа играть против бывшей команды.

В целом, у "Бенфики" хороший период, они лидируют в чемпионате Португалии. У них классный тренер, который более 20 лет работает на высоком уровне. Я против него, кажется, не играл, но хорошо знаю его стиль. Мы общались с Жорже Жезушом на встречах в УЕФА. Нас ждет сложный матч против сложного соперника", - отметил румынский специалист.

Матч "Динамо" - "Бенфика" состоится 14 сентября. Начало поединка - в 22:00.

В другом матче стартового тура группы E "Барселона" на "Камп Ноу" примет "Баварию". Матч начнется 14 сентября в 22:00.

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