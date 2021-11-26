"Мы играли, как дерьмо": Роналду крайне эмоционально отреагировал на провальный матч "Ювентуса" в Лиге чемпионов

"Мы играли, как дерьмо": Роналду крайне эмоционально отреагировал на провальный матч "Ювентуса" в Лиге чемпионов

Португальский форвард раскритиковал партнеров по команде за отсутствовавший характер.

Стриминговый сервис Amazon Prime выпустил документальный сериал All or Nothing: Juventus, в котором показаны все закулисные моменты туринского "Ювентуса" в сезоне 2020/21, когда командой руководил Андреа Пирло.

В частности, в кадр попали эмоции Криштиану Роналду во время перерыва матча ЛЧ против "Порту". На тот момент туринцы уступали 0:1 и португальский форвард слишком нервничал по этому привозу.

"Дайно! Мы играем, как дерьмо! Какого черта? Мы должны проявить характер", — крикнул Криштиану, после бросил свою футболку на пол.

Ronaldo's backlash after the 1st half time against Porto in the #UCL last season... pic.twitter.com/jMLAcNF37X — Juve Canal (@juve_canal) November 25, 2021

Хуан Куадрадо попытался успокоить партнера по команде, но это не помогло.

"Меня это тоже касается. Мы должны говорить друг другу правду — мы играли, как дерьмо. Это матч Лиги чемпионов, нам нужно иметь индивидуальность", — эмоционально ответил Роналду.

Отметим, что во втором тайме Ювентусу удалось отыграться и перевести игру в овертайм, однако там португальский клуб забил победный гол, выбив Ювентус из турнира.

После поединка Криштиану расплакался в раздевалке.

Cristiano Ronaldo играет после амбиции лиги с FC Porto. pic.twitter.com/Ic4kKT72fN — CristianoXtra (@CristianoXtra_) November 25, 2021

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