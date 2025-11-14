"Мы играли против отличной команды": в сборной Франции оценили разгромную победу над Украиной

Уго Экитике / © Associated Press

Форвард сборной Франции Уго Экитике прокомментировал разгромную победу над Украиной (4:0) в домашнем матче группового этапа квалификации на чемпионат мира-2026 по футболу, который состоялся 13 ноября на стадионе "Парк де Пренс" в Париже.

"Я не считаю, что матч был очень легким. Первый тайм был сложным, они хорошо нам противостояли. Было тяжело проходить их блок, они хорошо оборонялись. А во втором тайме, думаю, они больше устали, поэтому мы и смогли забить столько голов. Но сегодня мы играли против отличной команды.

Мой гол? Думаю, это был хороший гол. Когда я получил мяч, увидел свободное пространство и попытался пройти сквозь него. И, конечно, Килиан отдал мне отличный пас под удар, нам удалась хорошая комбинация. Но они сегодня отлично поработали – мы просто были сильнее в конце.

Обратиться к украинским болельщикам? Конечно, я знаю, что ситуация сейчас сложная, поэтому желаю им всего самого лучшего. У них отличная команда, и я надеюсь, что они продолжат в том же духе, потому что у них есть хорошие игроки и сильная команда", – сказал Экитике для Tribuna.com.

После победы над Украиной сборная Франции (13 очков) досрочно гарантировала первое место в группе и прямую путевку на ЧМ-2026. В заключительном туре "Ле Блэ" 16 ноября на выезде сыграют с Азербайджаном, который с одним набранным баллом замыкает квартет.

В тот же день сборные Украины и Исландии, имеющие в своем активе по 7 очков, сразятся за второе место в группе и право продолжить борьбу за выход на Мундиаль в плей-офф. Команда Сергея Реброва уступает исландцам из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей, поэтому в очном матче "сине-желтым" нужна только победа.

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.