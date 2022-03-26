"Мы из-за вас потеряли все": голкипер сборной Украины ответил спортсменам страны-агрессора, которые жалуются на санкции

"Мы из-за вас потеряли все": голкипер сборной Украины ответил спортсменам страны-агрессора, которые жалуются на санкции

Бущан высказался об устранении российских спортсменов.

Вратарь "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал предстоящий матч команды U-19 в Юношеской лиге УЕФА, а также по поводу российских спортсменов после военного вторжения их страны в Украину.

"Ребята будут биться на футбольном поле не только за бренд Динамо, но и за весь народ, за всю Украину? Конечно, я в этом уверен. Ребятам дали шанс проявить себя и представить Украину на международной арене.

Среди миллионов людей, оставшихся в нашей стране без работы, остались без работы и спортсмены. Многие наши спортсмены к войне готовились к разным международным турнирам – Паралимпийским играм, чемпионатам мира. Некоторые ребята ушли на фронт, за что они заслуживают огромной чести и уважения.

При этом за бугром жалуются, как они несчастны, их исключили из международных соревнований. Дети, поймите, мы из-за вас потеряли все! Вы сидите сейчас дома и проводите свои "бумажные" чемпионаты. А мы находимся в условиях войны – кто-то в относительно нормальных условиях, а кто-то – просто ужасных.

Мы не можем работать, не можем доставлять народу Украины радость спортивных побед. Когда проходил чемпионат Европы по футболу, площади в украинских городах переполнялись людьми. Своей игрой мы дарили людям счастье и радость. Сегодня нет противостояний между Динамо, Шахтером, Зарей, Львовом и Черноморцем. Сегодня мы все вместе. Это касается и других видов спорта", – приводит слова Бущана официальный сайт "Динамо".

Напомним, что полузащитник сборной Украины и "Аталанты" Руслан Малиновский вместе с женой Роксаной посетил в Италии украинских детей-сирот, которым пришлось покинуть Украину из-за вторжения российских оккупантов.

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