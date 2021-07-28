"Мы - как ходячие мертвецы": теннисисты массово протестуют против условий проведения матчей на Олимпиаде в Токио

"Мы - как ходячие мертвецы": теннисисты массово протестуют против условий проведения матчей на Олимпиаде в Токио

Свое слово сказала и Элина Свитолина.

На Олимпийских играх в Токио-2020 звезды мирового тенниса массово выражают протесты в связи с необходимостью выступлений в жару.

Сегодня, 28 июля, погодные условия стали причиной того, что испанка Паула Бадоса не смогла продолжить матч 1/4 финала женского турнира против чешки Маркеты Вондрусовой. Теннисистку увозили с корта на кресле.

Резкие заявления в отношении решения организаторов играть в самый пик жары уже высказали лидеры мирового тенниса.

Так, россиянин Даниил Медведев прямо во время матча с итальянцем Фабио Фоньини обратился к судье: "Я могу доиграть матч, но могу и умереть. Если я умру, кто будет нести ответственность?"

Открыто выразил недовольство и аргентинец Диего Шварцман: " Это похоже на фильм "Ходячие мертвецы", когда три человека в комнате с кондиционером решают, что мы должны играть при 40 градусах жары. Это шутка? Условия должны быть лучше ".

Первая ракетка мира Новак Джокович прямо попросил организаторов сместить время проведения матчей по времени, чтобы играть в более приемлемых условиях.

Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина после выхода в полуфинал Игр-2020 также призналась, что играть в Токио очень сложно: "Условия сегодня были действительно тяжелыми. Не столько жарко, сколько душно, очень сложно дышать. Сегодня была очень высокая влажность, поэтому казалось, что вообще невозможно было дышать".

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Сейчас в активе Украины три "бронзы" Олимпиады в Токио, которые завоевали дзюдоистка Дарья Билодид, фехтовальщик Игорь Рейзлин и дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук.

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