"Мы на своей земле и правда – за нами": Ярмоленко эмоционально высказался об агрессии России

"Мы на своей земле и правда – за нами": Ярмоленко эмоционально высказался об агрессии России

Футболист призывает к единению перед лицом опасности.

Вингер английского "Вест Гема" и сборной Украины Андрей Ярмоленко выразил поддержку украинскому народу на фоне обострения российской агрессии по отношению к Украине.

Об этом футболист написал в Instagram.

"Призываю каждого украинца объединиться, показать свою преданность стране, поддержать нашу армию. Наша сила – свобода, право выбора, уважение и человеческие ценности. Наш выбор – европейская Украина. Мы – сильная нация, мы на своей земле и правда – за нами !", — отметил Ярмоленко.

Ранее сообщалось, что поддержали Украину на фоне агрессии РФ защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко, титулованная украинская саблистка Ольга Харлан и бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко.

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