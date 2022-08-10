"Мы не будем скучать по вам": известный украинский скелетонист обратился к гимнасткам из РФ, праздновавшим оккупацию Крыма

Так 23-летний спортсмен прокомментировал их решение о завершении карьеры в случае их недопуска к Олимпийским играм-2024. Кроме того, Гераскевич поделился мнением о российских спортсменах в целом.

Об этом скелетонист написал на своей странице в Twitter.

"Российские гимнастки Арина и Дина Аверины поделились планами по завершению карьеры. Они уйдут из спорта, если станет известно, что российская сборная не сможет выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.

Почему не говорят, что российские войска должны покинуть территорию Украины?

Я знаю ответ. Российские спортсмены – инструмент пропаганды. Вместо того чтобы призвать россию прекратить войну, они пытаются сделать себя жертвами и убедить в этом всех вокруг.

Кстати, Аверины на стадионе "Лужники" праздновали оккупацию Крыма. Таким людям не место на международной спортивной арене. Оставить спорт – отличное решение. До свидания, мы не будем скучать по вам", — сказал Гераскевич.

Ранее Гераскевич выразил мнение, что россияне – дикари, которые должны быть изолированы.

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