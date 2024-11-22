"Мы не решаем вопрос с ТЦК": "Решетиловка" осудила побег волейболистов после матча еврокубка

В клубе отметили, что все находятся в равных условиях из-за войны и мобилизации.

Директор волейбольного клуба "Решетиловка" Сергей Котьман прокомментировал поступок нескольких игроков команды, которые не вернулись в Украину после матча Кубка вызова в Бельгии.

В клубе осудили действия игроков и подчеркнули, что не занимаются решением вопросов с ТЦК, поскольку все находятся в равных условиях из-за войны и мобилизации и никакой или профессия не освобождают от долга перед своим государством.

"Официальный комментарий ВК "Решетиловка" относительно игроков, которые самовольно покинули клуб и не вернулись в Украину.

После матчей 1/16 Кубка вызова, которые проходили в Бельгии, двое наших игроков покинули расположение клуба и не вернулись с командой в Украину. Эту информацию уже распространили ряд всеукраинских СМИ.

ВК "Решетиловка" официально сообщает, что это было личным решением этих игроков, которое категорически не поддерживает и не разделяет клуб, все спортсмены и менеджмент.

"Наш клуб действует в рамках законодательства. Вопросы военного учета, пересечения границы и спортивной дисциплины представителей команды – на особом контроле. То, что Дмитрий Шаврак и Андрей Оробко самовольно покинули спортивный лагерь и отказались возвращаться в Украину, потому что они испугались – это их решение, за которое они, убеждены, должны понести ответственность. Оробко сказал, что ему у нас холодно. Так холодно всей стране, обстрели тому причина – война продолжается, напомню. Также отмечу, что мы не решаем вопрос с ТЦК, все в равных условиях.

ВК "Решетиловка" имеет с ребятами действующие долгосрочные контракты. Поэтому если они захотят с нарушением договора представлять какой-нибудь европейский клуб, мы с Федерацией волейбола будем решать этот вопрос в правовом поле.

Мы решительно осуждаем действия этих спортсменов, никакой статус или профессия не освобождают от ответственности перед своим государством. Вся команда сейчас продолжает тренировки на домашней арене, мы и дальше будем представлять Полтавщину в Суперлиге", – говорится в заявлении Котьмана на официальной странице клуба в Facebook.

Напомним, как минимум два игрока "Решетиловки" не вернулись в Украину после матча Кубка вызова против "Менена", который состоялся в Бельгии. В Европе решили остаться Андрей Оробко и Дмитрий Шаврак.

По информации Sport.ua, еще одним беглецом оказался Руслан Осипенко, а Николая Куранова задержал ТЦК на границе.

Ранее сообщалось, что в Федерации волейбола Украины прокомментировали невозвращение игроков "Решетиловки" из-за границы.

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