"Мы не собирались уходить из сборной Украины": Шевченко ошеломил неожиданным заявлением

Экс-наставник "сине-желтых" рассказал о своем уходе из национальной команды.

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко собрал специальную пресс-конференцию, на которой прокомментировал свой уход из национальной команды.

По словам Шевченко, он готов был продолжить работать со сборной, но не получил предложений о продлении контракта, который закончился.

"Мы провели в сборной прекрасные пять лет и получили огромное удовольствие. У нас получилось стать одним целым. Думаю, что у всех есть много вопросов и главный из них - почему я и моя команда не продлили работу с национальной командой. После Евро 2020 мы решили продлить контракт со сборной. По приезду в Киев я встретился с президентом УАФ Андреем Павелко, где я ему сообщил об этом решении. Он ответил, что не готов обсуждать этот момент, и я улетел в отпуск. Затем мы встретились на финале Евро-2020, но никакого разговора о пролонгации контракта не было.

30 июля закончился мой контракт, поэтому я сообщил об этом в соцсетях. Ни в коем случае я не говорил о том, что ухожу, я только объявил всем, что мой контракт закончился. Почему мы собрали именно сегодня пресс-конференцию? Потому что я ждал, когда мои помощники освободятся и мы все сможем приехать сюда. Мы приходили вместе, работали вместе, и я считал правильным, что они должны участвовать в этой пресс-конференции. Мы не собирались уходить из сборной. Мы сказали, что хотим пролонгировать контракт", - цитирует Шевченко Tribuna.com.

Шевченко покинул сборную Украины 1 августа в после окончания срока контракта. Он возглавлял "сине-желтых" с лета 2016 года.

Под руководством Шевченко национальная команда провела 52 матча, в которых одержала 25 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

На Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала. Это лучшее достижение страны за всю историю.

Напомним, после ухода Шевченко исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины был назначен Александр Петраков. В дебютной игре под его руководством "сине-желтые" не смогли обыграть Казахстан (2:2). 4 сентября Украина в Киеве проведет следующий матч отбора на ЧМ-2022 против Франции.

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