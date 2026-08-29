"Мы несокрушимы": Беринчик развернул флаг Украины перед боем в Лондоне

Денис Беринчик / Lucky Punch

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Украинский экс-чемпион мира по боксу в легком весе Денис Беринчик во время официальной церемонии взвешивания накануне своего боя против британца Сэма Ноукса развернул флаг Украины.

После того, как соперники устроили традиционную дуэль взглядов, Беринчик продемонстрировал публике большой флаг Украины с трезубцем и надписью "Мы несокрушимы".

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Денис Беринчик с флагом Украины / фото: Lucky Punch

На взвешивании боксеры показали практически одинаковый вес — 60,826 кг у украинца против 60,840 кг у британца.

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Поединок Ноукс — Беринчик состоится в субботу, 29 августа, на "O2 Arena" в Лондоне в андеркарде боя между британцем Мозесом Итаумой и хорватом Филиппом Хрговичемза вакантный титул IBF в супертяжелом весе, от которого отказался украинец Александр Усик.

Вечер бокса в Лондоне начнется в 19:00 по киевскому времени. Беринчик и Ноукс выйдут на ринг ориентировочно в 23:00 по киевскому времени.

Для 38-летнего Беринчика это будет первый поединок за полтора года. Он последний раз выходил в ринг в феврале 2025-го, когда нокаутом проиграл американцу Кейшону Дэвису и потерял титул WBO в легком весе.

Тренер Дениса рассказал, что его подопечный не был должным образом готов к этому бою из-за травмы, а именно разрыва плечевой губы. После этого украинец перенес две операции на плечи и проходил длительный процесс обновления.

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Отметим, что Беринчик завоевал титул WBO в мае 2024 года, раздельным решением судей одолев мексиканца Эмануэля Наваррете.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Хижняк завоевал первый титул в профессиональном боксе.

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