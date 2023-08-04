"Мы никому ничего не должны": тренер "Ворсклы" отреагировал на вылет команды из Лиги конференций

Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник прокомментировал поражение от грузинской "Дилы" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций.

Полтавская команда в Грузии потерпела поражение со счетом 3:1 и вылетела из еврокубков. Грузинский клуб прошел дальше по сумме двух встреч (4:3).

"Во-первых, я хочу поблагодарить тех болельщиков, которые за нас болели. Также хочу поздравить команду соперника с выходом на следующую стадию. Счет по игре… Те ожидания, от "Ворсклы" – мы живем в реалиях и знаем, как нам тяжело. Мы никогда не отличались тем, что играем ярко, мы играем так, как можем. Терпим, но всегда есть человеческий фактор. Какая-то индивидуальная ошибка приводит к голу, и это очень досадно. Однако я хочу поблагодарить свою команду за то, что она билась, хотела.

Соперник справедливо победил нас. Так что комплимент команде хозяев. Для нас это может быть хороший урок. Не надо нам в упрек говорить, что мы должны... Мы никому ничего не должны. Мы играли для "Ворсклы", для себя, для наших болельщиков. Нам жаль, что мы проиграли, желаю удачи команде соперников. У нас каждая игра на выезде. "Дила" – домашняя команда, трибуны подгоняют. Была неуверенность допустить решающую ошибку. Если ты боишься ошибиться – ты всегда ошибешься. У любой страны есть свои хорошие команды с поставленной игрой. Того мастерства, которое мы показали, оказалось недостаточно", – сказал Скрипник на пресс-конференции после матча.

Напомним, во вторник, 1 августа, "Днепр-1" сыграл вничью против греческого "Панатинаикоса" (2:2) в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. По сумме двух встреч (3:5) днепровский клуб вылетел из Лиги чемпионов и теперь сыграет в 3-м раунде отбора Лиги Европы с чешской "Славией".

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