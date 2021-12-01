"Мы обезьяны": легенда "Манчестер Юнайтед обвинила France Football в расизме

Экс-футболист считает достойным трофея Яшина Эдуара Менди

В понедельник, 29 ноября , в парижском театре "Шатле" определили лучшего голкипера года.

Им стал вратарь французского ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма, который в составе сборной Италии выиграл чемпионат Европы и был признан лучшим игроком турнира.

Впрочем, не все оказались согласны с таким решением France Football. В частности, легенда "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса" Патрис Эвра раскритиковал факт присуждения этой премии итальянцу.

"Доннарумма получил трофей Яшина? А что насчет Эдуара Менди? А, ну это Кубок Африки: мы же обезьяны, поэтому никто не уважает этот турнир. Это единственный турнир, ради которого футболистам приходится покидать клуб на три недели. Потому что Африка всегда имела простор. для маневра. Но все изменится, обязательно изменится", – заявил Евра в видео, опубликованном на его странице в Instagram.

Несмотря на многолетний опыт выступлений за сборную Франции, Евра является выходцем из Сенегала, гражданином которого является голкипер лондонского "Челси" Эдуард Менди.

В голосовании за лучшего голкипера Менди занял второе место.

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