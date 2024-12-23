"Мы облажались?": Чисора остроумно отреагировал на победу Усика над Фьюри – украинцу не понравилось

Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора остроумно отреагировал на победу обладателя титулов WBA, WBO, WBC и IBO в хевивейте Александра Усика в бою-реванше с Тайсоном Фьюри.

Бывший соперник Усика на своей странице в Instagram опубликовал изображение, где украинец в образе "Хитмена" с пистолем и чемоданом стоит над британскими боксерами, которых он побеждал: Энтони Джошуа, Тайсоном Фьюри, Даниэлем Дюбуа, Тони Белью и самим Чисорой.

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"Что я могу сказать, мы облажались?" – подписал фотографию Чисора.

Дерек Чисора отреагировал на победу Усика над Фьюри / Фото: instagram.com/derekwarchisora

Журналисты показали Усику эту фотографию и попросили ее прокомментировать. Александр ответил, что она ему не нравится, поскольку некоторые из побежденных им соперников являются его друзьямии.

"Мне не нравится эта картинка. Почему? Потому что Тони Белью – мой лучший друг, Дерек тоже, Энтони, возможно, тоже, Дюбуа – нет, Фьюри – возможно. Но я хорошо выгляжу. Это плохая картинка для меня", – сказал Усик.

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Реванш Усик – Фьюри: итоги боя

В ночь на 22 декабря Усик в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) победил Фьюри единогласным решением судей (трижды по 116-112) и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя-реванша между Усиком и Фьюри, а также яркие фото поединка.

Также вашему вниманию судейские записки и статистика ударов реванша Усик – Фьюри.

Фьюри не признал поражение от Усика, не согласившись с судейским вердиктом. На эти слова "Цыганского короля" украинский боксер отреагировал категорически, заявив, что одержал заслуженную победу.

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В отличие от первого боя, в реванше Усик – Фьюри на кону не стояло звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке и первым в истории "абсолютом" хевивейта с четырьмя главными титулами – WBO, WBA, IBF и WBC.

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