"Мы обосрались": Чисора изъявил желание провести реванш с Усиком в Украине

Усик – Чисора / © twitter.com/MatchroomBoxing

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Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора поделился мыслями об абсолютном чемпионе мира Александре Усике после его победы в бою-реванше с Даниелем Дюбуа.

41-летний Чисора выразил восхищение Усиком, отметив невероятную серию побед украинца над британскими боксерами. Усик по два раза одолел Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри и Даниеля Дюбуа, а также имеет по одному триумфу над Тони Белью и самим Чисорой.

Также Дерек заявил, что готов помочь Александру осуществить его мечту – провести бой в Украине.

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"Этот украинский парень победил нас, британцев. Дважды одолел Фьюри. Джошуа и Дюбуа. Если честно, то мы конкретно обосрались. Теперь нам уже не выиграть эту войну. Усик боксирует невероятно, в каждый момент четко знает, что делает.

Мне немного жалко Дюбуа. У него был шанс, но он им не воспользовался. Все очень просто. Если хочешь быть убийцей – будь готов биться с убийцами. Усик вспоминал много имен. Посмотрим, как будет. Я бы побился с ним в Украине", – сказал Чисора для Ring Magazine.

Отметим, что в октябре 2020 года Усик победил Чисору единогласным судейским решением в бою за статус обязательного претендента на титул WBO. Это был второй бой Александра в хевивейте.

Добавим, что Чисора после победы Усика над Дюбуа опубликовал остроумное видео с украинцем, в шутливой форме попросив Александра прекратить бить его соотечественников.

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После победы над Дюбуа в реванше украинец назвал потенциальных соперников для своего следующего боя. Среди них был и Чисора, который уже рассказал, почему Даниель во второй раз проиграл Александру.

Также Усик провел дуэль взглядов с блогером Джейком Полом, выразив готовность провести поединок по правилам ММА.

Напомним, в ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.

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Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

Теперь в послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

На победу Усика в реванше с Дюбуа уже отреагировали Леннокс Льюис, Тайсон Фьюри и Владимир Кличко.