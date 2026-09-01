"Мы обосрались": в "Динамо" прокомментировали разгромное поражение от "Буковины"

Алексей Сыч / © ФК Динамо Киев

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Защитник киевского "Динамо" Алексей Сыч высказался о разгромном поражении от черновицкой "Буковины" в матче четвертого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.

Поединок на стадионе им. Г. Тонкочеева в Каменец-Подольском завершился поражением столичного клуба от новичка элитного дивизиона со счетом 0:3.

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"Мы обосрались сегодня. Мы допустили много ненужных ошибок. Игра просто нам не складывалась. Просто детские ошибки, больше ничего не могу сказать", — заявил Сыч в эфире УПЛ ТВ.

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Также сокрушительное поражение от "Буковины" прокомментировал полузащитник "Динамо" Валентин Рубчинский.

"Все видно на табло. В первую очередь хочу извиниться перед нашими болельщиками. Стыдно за результат и игру, которую показываем в последнее время", — цитирует игрока официальный сайт "бело-синих".

Отметим, что два из трех голов "Буковина" забила после грубых ошибок вратаря киевлян Вячеслава Суркиса, который после второго пропущенного мяча попросил замену. Вместо него на поле вышел другой голкипер Илья Ольховой, для которого этот матч стал дебютным за основную команду "Динамо".

Для "Динамо" это первое поражение в сезоне УПЛ. Киевляне с 6 очками после трех сыгранных матчей занимают шестое место в турнирной таблице. "Буковина" имеет 5 баллов после четырех поединков и располагается на восьмой позиции.

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В следующем туре "Динамо" примет ЛНЗ, а "Буковина" на выезде встретится с "Эпицентром". Оба матча запланированы на 6 сентября.

Ранее сообщалось, что главный тренер "Динамо" Игорь Костюк прокомментировал разгромное поражение от "Буковины".

Также мы рассказывали, что лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко эмоционально обратился к фанатам после сокрушительного поражения от "Буковины".

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