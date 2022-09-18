"Мы открыты к этому": в команде Уайлдера одобрительно высказались о возможном бое с Усиком

Шелли Финкель, менеджер американского боксера Деонтея Уайлдера, прокомментировал возможность проведения поединка между его клиентом и чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком.

Менеджер "Бронзового бомбардировщика" заявил, что Уайлдер готов встретиться с Усиком в ринге. В то же время, если не получится договориться о бое с украинцем, у американца есть еще несколько потенциальных соперников.

"На днях мы получили сообщение, что Усик подерется с Уайлдером, если Джошуа проведет поединок с Фьюри. Да, мы открыты к этому, совсем не против.

А если не договоримся - есть Руис и еще несколько вариантов. Но считаю, что пока Фьюри не сразится с Джошуа, мы еще поговорим с Хирном (промоутер Джошуа - прим.) после поединка Деонтея с Хелениусом. Все может случиться", - сказал Финкель в интервью talkSPORT.

Ранее сам Уайлдер говорил о желании выйти на ринг с украинским чемпионом. В свою очередь, Усик заявил, что хочет подраться с Деонтеем, если Тайсон Фьюри откажется от боя за "абсолюта" и проведет поединок с Энтони Джошуа.

Отметим, что в следующем бою Уайлдер 15 октября встретится с финном Робертом Хелениусом. Перед этим "Бронзовый бомбардировщик" дважды подряд проиграл Фьюри в поединках, где на кону стоял пояс WBC в супертяжелом весе.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 36-летнего Уайлдера 42 победы (41 - нокаутом), одна ничья и два поражения.

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