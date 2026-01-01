"Мы победим, когда будем едины": Усик трогательно поздравил украинцев с Новым годом

Александр Усик / © facebook.com/K2Ukraine

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик записал трогательное видеообращение к украинцам по случаю наступления 2026 года.

Боксер поздравил соотечественников с Новым годом, пожелал здоровья и победы, а также призвал к единению.

Усик подчеркнул, что победа возможна только при условии совместных усилий и внутренней сплоченности, а также выразил благодарность всем, кто воюет и работает, борясь за свободу Украины.

"Дорогой народ Украины, хочу поздравить вас с Новым годом, пожелать здоровья, победы нам всем. Мы победим только, когда будем едины, когда будем смотреть в одну сторону, когда не будем осуждать других людей. Мы победим только тогда, когда поймем, что никто, кроме нас, нам не поможет.

Даже если кто-то обещает это сделать, никто не сделает это просто так. Мы должны знать, что только наша задача – победить и построить нашу страну такую, какую мы хотим.

Каждого воина хочу поблагодарить за то, что он защищает нашу страну, за то, что защищает лично меня и мою семью. Каждого учителя – за то, что учит, каждого врача – за то, что лечит. Каждого украинского человека, который сегодня борется за свободу. Слава Богу за все, слава Украине! С Новым годом, дорогие люди!", – сказал Усик.

"2026 – год, в который мы заходим вместе. С верой, с уважением к каждому, кто держит страну на своих плечах и с пониманием: наша сила – в нашем единстве. Давайте помнить, что пока мы рядом друг с другом – нас не сломать. Работаем. Боремся. Выстоим. С Новым годом, дорогие украинцы. Слава Богу и слава Украине!" – написал боксер под своей публикацией.

Напомним, в ноябре Усик отказался от титула WBO, из-за чего потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Александр планирует вернуться на ринг в 2026 году и уже заявил, что хочет провести бой с американцем Деонтеем Уайлдером.

Украинцу уже разрешили провести добровольную защиту титула WBC и самостоятельно выбрать соперника для следующего поединка.

По словам менеджера украинского боксера Эгиса Климаса, бой между Усиком и Уайлдером может состояться в конце апреля или начале мая 2026 года в США.