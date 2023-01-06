"Мы поднимем над головой флаг победы": Усик мощно поздравил украинцев с Рождеством (видео)

Александр поблагодарил всех тех, кто защищает нашу страну от российских кафиров.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик поздравил украинцев (празднующих по юлианскому календарю) с грядущим Рождеством Христовым.

Видеообращение украинский боксер опубликовал на своей странице в Instagram.

Прежде всего, спортсмен вспомнил об украинских военных, которые на фронте защищают нашу страну от российских оккупантов.

Александр подчеркнул, что Украина есть и всегда будет независимой. Он выразил уверенность, что украинский народ победит рашистов, а "Русь была, есть и будет Киевской".

"Хочу поздравить всех с Рождеством Христовым! Парней и девушек, которые сейчас на передовой защищают нашу страну от врага! Ангела-хранителя вам. Вы сейчас стали нашими ангелами-хранителями. И всех людей, которые помогают идти к победе. Всем тем, кто отдал свою жизнь за свободу Украины – царство небесное.

Дорогие друзья, мы пройдем все испытания, которые у нас есть, и мы обязательно поднимем над нашей головой флаг победы. Мы обязательно услышим слова от этого мира – "Украина независимая". Она независима, она будет независимой. Русь была, есть и будет Киевской! И кто бы что ни говорил, будто нет никакого украинского народа, – весь мир увидел, насколько он един.

"Друзья, с Рождеством! Слава богу за все! И слава Украине! Вместе к победе. С Праздником нас!", – сказал Усик.

Напомним, ранее Усик в футболке с надписью "ВСУ" поздравил украинцев с Новым годом. Боксер намекнул, что ждет того момента, когда Вооруженные силы Украины смогут вернуть контроль над Крымом, который временно оккупирован Россией.

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