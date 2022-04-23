"Мы похоронили 40 миллионов гривен": президент "Десны" — о последствиях ракетно-бомбовых ударов

"Мы похоронили 40 миллионов гривен": президент "Десны" — о последствиях ракетно-бомбовых ударов

Президент черниговской "Десны" Владимир Левин рассказал о разрушенной клубной инфраструктуре в результате обстрелов российскими оккупантами.

Функционер отметил, что надеется на помощь Министерства молодежи и спорта.

"Дети помогали разбирать завалы, и поэтому им разрешили поиграть в футбол. Через несколько дней после детского матча на стадионе обнаружили 500-килограммовую неразорвавшуюся авиационную бомбу.

Относительно остальной клубной инфраструктуры. Наш двухэтажный отель, в котором находились медицинские кабинеты, тренажерный зал, бассейн, сауна, комфортабельные номера и т.п., тоже разрушен. Разбомбили.

Клубная инфраструктура уничтожена полностью, поэтому говорить о каких-то планах до окончания войны крайне трудно. Рассчитываем, что Министерство спорта подстрахует нас со находящимся на балансе у государства стадионом.



Сколько Десна вложила в стадион имени Гагарина? Не менее 22 миллионов гривен по курсу доллара по восемь. Если брать медицинские кабинеты, это около 40 миллионов. Мы похоронили деньги", – сказал Левин в интервью FanDay.

Напомним, что Чемпион Украины в составе "Азовмаша" Петр Подтикан, работавший в последнее время детским тренером, рассказал, как ему удалось спастись из блокадного Мариуполя.

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