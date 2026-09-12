"Мы потеряли важного игрока": тренер "Тоттенхэма" прокомментировал травму Мудрика

Михаил Мудрик / facebook.com/TottenhamHotspur

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Главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби прокомментировал травму украинского вингера команды Михаила Мудрика.

По словам наставника "шпор", 25-летний украинец почувствовал боль в голеностопе.

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Де Дзерби выразил надежду, что Мудрик как можно скорее восстановится, назвав его важным игроком для своей команды.

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"Мудрик получил нелепую травму, и мы надеемся, что он вернется как можно быстрее — и ради него, и ради нас. Ради него, потому что он и так слишком много натерпелся, и ради нас, потому что мы потеряли важного игрока.

Он отыграл 20 минут в Ноттингеме, сыграл хорошо, но это нормальный процесс, когда игрок долго не выходил на поле.

Он почувствовал боль в голеностопе. Через два дня он прошел медицинское обследование, и мы узнали о проблеме. Мы понимали, что после столь длительной паузы это может произойти. Нелепая травма, но мы не глупы. Когда мы подписывали Мудрика, мы знали, что ему будет трудно вернуться полноценно", — цитирует Де Дзерби официальный сайт "шпор".

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Михаил пропустит из-за травмы 6-8 недель.

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Напомним, Мудрик дебютировал за "Тоттенхэм" 5 сентября, выйдя на замену на 74-й минуте выездного матча третьего тура английской Премьер-лиги (АПЛ) против "Ноттингем Форест", который завершился вничью 0:0.

Это был его первый официальный матч с 28 ноября 2024 года, когда он отличился забитым голом за "Челси" в поединке основного раунда Лиги конференций против немецкого "Хайденхайма" (2:0).

С декабря 2024 года Михаил был отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста, но в конце июля 2026 года дисквалификация была снята и украинцу разрешили вернуться на поле.

Мудрик перешел из "Челси" в "Тоттенхэм" на правах аренды, которая рассчитана на один сезон — до лета 2027 года. Соглашение также предусматривает право выкупа футболиста за 75 миллионов фунтов (87,5 миллиона евро).

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Главным тренером "шпор" является итальянский специалист Роберто Де Дзерби, под руководством которого Мудрик играл в донецком "Шахтере" в сезоне-2021/22, отличившись 2 голами и 9 ассистами в 19 матчах.

Сейчас "Тоттенхэм" занимает 17-е место в АПЛ, набрав лишь одно очко за три стартовых тура. В следующем матче чемпионата Англии "шпоры" 12 сентября примут "Эвертон", за который выступает украинский защитник Виталий Миколенко.

Напомним, Мудрик перешел в "Челси" из донецкого "Шахтера" в январе 2023 года за 70 миллионов евро без учета бонусов. Его контракт с "синими" рассчитан до лета 2031 года.

За лондонский клуб украинец провел 73 матча во всех турнирах, забив 10 голов и отдав 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" стартовал в Лиге чемпионов боевой ничьей против ПСВ.

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