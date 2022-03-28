"Мы призываем к миру": Ассоциация европейских клубов пожертвовала миллион евро для Украины

Также организация помогает молодым украинским футболистам.

Ассоциация европейских клубов (АЕК) пожертвовала миллион евро украинским клубам.

Об этом сообщает BBC.

Помощь Украине, которая смело борется с российской агрессией, прокомментировал глава организации - президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи.

"Мы живем в непростые времена. Нас всех огорчили эти насильственные нападения на украинских людей, мы призываем к миру. Страдание, которое мы видим, напоминает нам о том, что действительно важно.

С гордостью сообщаю, что АЕК предоставила один миллион евро поддержки нашим членам для помощи украинскому народу. Также многие наши клубы предложили приюты для украинских молодых игроков.

Я на связи с Советом ООН по правам человека, поэтому АЕК может помочь как украинскому народу, так и переселенцам, о которых заботятся в соседних странах", - сказал Аль-Хелаифи во время своего выступления в Вене 28 марта.

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