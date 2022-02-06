"Мы сделали тебе самое лучшее предложение": Ломаченко ответил на призыв абсолютного чемпиона мира

"Мы сделали тебе самое лучшее предложение": Ломаченко ответил на призыв абсолютного чемпиона мира

В команде украинца ждут решения Камбососа.

Украинский боксер Василий Ломаченко отреагировал на обращение чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и WBC Franchise в легком весе Джорджа Камбососа, который накануне в Twitter призвал украинца сделать ему "серьезное предложение" о проведении боя.

Под постом Камбососа украинский боксер написал, что его команда уже сделала австралийцу "самое лучшее предложение" об организации поединка.

"Эй, чемпион, мы сделали тебе самое лучшее предложение. Мы ждем твоего решения", - написал Ломаченко в Twitter.

Hey champion, we have made the best offer for you. We are waiting for your decision… — LOMA (@VasylLomachenko) 5 февраля 2022

Добавим, что ранее Камбосос назвал имена двух желанных соперников в следующем бою - это Ломаченко и американец Девин Хейни, владеющий поясом WBC. До сих пор неизвестно, кто из них все-таки получит шанс сразиться за титулы Камбососа.

На счету Ломаченко 16 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. В ночь на 12 декабря Василий единогласным решением судей победил ганца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO. Ломаченко владел поясами WBA, WBO и WBC до октября 2020 года, когда решением судей проиграл Теофимо Лопесу и потерял все титулы.

В активе Камбососа 20 побед (10 - нокаутом) в 20 поединках. В ночь на 28 ноября австралиец победил американца Теофимо Лопеса и отобрал у него пояса IBF, WBA, WBO и WBC (Franchise) в легком весе.

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