"Мы сейчас в сложной ситуации": Луческу объяснил провал "Динамо" в стартовом матче УПЛ и намекнул на свое увольнение

"Динамо" стартовало в УПЛ с разгромного поражения. На послематчевой пресс-конференции главный тренер киевлян Мирча Луческу заявил, что, возможно, это была его последняя игра во главе столичного клуба.

"Динамо" Киев неудачно начало новый сезон украинской Премьер-лиги (УПЛ). В своем первом матче турнира "бело-синие" разгромно уступили "Днепру-1".

Главный тренер столичной команды Мирча Луческу на послематчевой пресс-конференции заявил, что его подопечные проиграли из-за психологических проблем, а сам он может скоро покинуть клуб.

"Решение играть во Львове было большой ошибкой. Я хотел, чтобы матчи с "Днепром-1" и "Зарей" мы провели в Киеве. Ребята два месяца назад выехали из Украины, с тех пор не видели своих семей. Еще в ответном матче с "Бенфикой" я почувствовал, что психологическое состояние игроков плохое, поэтому настаивало на том, чтобы мы поехали в Киев, когда матчи проходят без болельщиков, должны быть дополнительные эмоции, которые позволят футболистам выйти на игру со свежей головой. Психологическое состояние команды снова было плохим. Наверное, в том числе потому, что ребята слишком долго не были дома, не видели родных", — отметил Луческу.

Специалист отметил, что "Днепр-1" вел гораздо более агрессивную игру, а потому сразу завладел преимуществом.

"Что касается самого матча, то надо признать, что соперник играл гораздо агрессивнее нас. К тому же, вынужденная ранняя замена в нашем составе внесла свои коррективы. В конце концов, мы пропустили гол – снова по стандарту, снова, как и в матче с " Бенфикой", не доигравший до конца Беседин. После первого гола "Днепр-1" стал действовать еще агрессивнее, сразу изменилась картина на поле. Когда пропускаешь первым, играет совсем иначе. Во втором тайме футбола практически не было – затягиваний времени было столько, что сама игра в общей сложности длилась, наверное, 15-20 минут. Эти остановки были направлены на то, чтобы нервничать футболистов, чтобы каждый занимался спорами, а не игрой. Футбола после перерыва по существу не было", — сказал он.

На вопрос, стал ли этот матч последним для Ильи Забарного в команде, Луческу дал неоднозначный ответ. Тренер намекнул на свой уход из команды.

"Мы сейчас в сложной ситуации, но надо преодолеть этот момент. Надеюсь, возвращение в Киев будет способствовать этому. Последний матч Забарного в Динамо? Возможно, для меня это был последний матч (у Динамо – ред.), но не для Забарного", — сказал он.

На заявление специалиста о возможном уходе отреагировал президент клуба Игорь Суркис.

"Эмоции", — лаконично сказал Суркис в комментарии FanDay.

Набрав первые три очка в сезоне, "Днепр-1" поднялся на пятое место в турнирной таблице. "Динамо" расположилось на последней, 16-й позиции.

В следующем туре днепряне встретятся с "Вересом", а "Динамо" будет противостоять "Заре". Оба матча состоятся 3 сентября.

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