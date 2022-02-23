"Мы сильные и преодолеем все вместе": титулованная украинская саблистка Харлан высказалась об агрессии России

"Мы сильные и преодолеем все вместе": титулованная украинская саблистка Харлан высказалась об агрессии России

Четырехкратная олимпийская медалистка поддержала Украину на фоне вторжения войск РФ.

Одна из лучших фехтовальщиц мира Ольга Харлан не осталась в стороне от обострения российской агрессии в отношении Украины и признания президентом России Владимиром Путиным "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР".

31-летняя украинская спортсменка родом из Николаева опубликовала патриотический пост у себя в соцсетях.

"Украина - это мой дом, Украина - это моя родина! Я хочу мира и светлого неба над головой моей семьи и всего украинского народа! Мы сильные и мы преодолеем все вместе!" - написала саблистка, добавив свое фото во время исполнения украинского гимна.

Харлан сопроводила свою публикацию хештегами: "Нет войне в Украине", "Молитесь за Украину" и "Оставайтесь с Украиной". В комментариях подписчики со всего мира откликнулись на пост и оставили поддержку в адрес Украины.

Харлан - шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы. Всего на ее счету 34 медали на мировых и континентальных первенствах.

Также Ольга выиграла четыре медали на Олимпийских играх. Она поднималась на пьедестал почета Пекина-2008 ("золото"), Лондона-2012 ("бронза") и Рио-де-Жанейро 2016 ("бронза" и "серебро").

Ранее защитник сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко поддержал Украину на фоне агрессии РФ.

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