"Мы смотрим, как нам попадать прямо в группу Лиги Европы" — Ярославский о целях "Металлиста"

Ярославский напомнил, что существуют четкие критерии, которые клуб не может обойти.

Кадровая стратегия ФК "Металлист" и трансферная политика клуба нацелены на формирование мощного состава для игры в Лиге Европы.

Об этом заявил президент клуба Александр Ярославский в интервью, которое обнародовано на центральном YouTube-канале телеканалов "Футбол 1/2/3".

"Задача Евгения Красникова была найти этих игроков. Моя — оплатить, чтобы эта команда действительно была "та". Мы же говорили, что эта команда будет лучше той, которая у нас была в 2005-2013 годах. Это прицел не просто на УПЛ, а на Лигу Европы. Мы смотрим на то, как нам без квалификации попадать прямо в группу Лиги Европы", — рассказал президент ФК "Металлист".

Ярославский напомнил, что существуют четкие критерии, которые клуб не может обойти: "Для игры в еврокубках нужно провести три года в профессиональном футболе. Там даже если теоретически взять Кубок, а 3 года не прошло — то никак. "Металлист" точно не попадает в еврокубки, даже при выигранном Кубке. Если все, дай Бог, пройдет как положено, то в сезоне 2022/2023 мы попадаем. Если все будет хорошо, если займем то место, которое позволит нам участвовать. А с перспективой выигранного сейчас Кубка — мы не попадем. У нас трех лет нет", — объяснил президент ФК "Металлист".

Ярославский в интервью напомнил о недавних и будущих приобретениях клуба — Хуана Касареса, Паулиньо, Херонимо Поблете, Артура Мурзу: "Смотрите, какая армия легионеров и украинцев в это межсезонье пополнит ряды "Металлиста"! И это еще не все. Я вам скажу, что у нас еще есть обалденный трансфер. — анонсировал президент ФК "Металлист", не раскрывая журналистам деталей. — Пока я говорить не буду. Открою только пару секретов. Ему 21 год. Скорость быстрее, чем у Тайсона, а удар сильнее, чем у Жажи. Он латиноамериканец. Я так мечтаю, чтобы вот эти шпилеры, которых мы купили, — обалденные, повторюсь, — заиграли вот в этот наш кружевной футбол".

Отвечая на вопрос ведущего, чувствует ли президент ФК "Металлист" себя на Олимпе Первой лиги после многих побед, Ярославский отказался делать такие оценки или давать прогнозы: "Счет на табло и финальный свисток — вот это Олимп. Поэтому пока не прозвучит финальный свисток последнего матча Первой лиги, я никаких прогнозов делать не хочу", — сказал он.