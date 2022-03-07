"Мы - свободная страна, которую атакуют": Чигринский эмоционально высказался о нападении России на Украину

Дмитрий признался, что молится за украинские семьи и гордится своей родиной.

Бывший защитник сборной Украины, донецкого "Шахтера" и "Барселоны" Дмитрий Чигринский, представляющий ныне греческий "Ионикос", высказался о полномасштабном военном вторжении России на украинские земли.

"В общем, ситуация простая. Мы - свободная страна, которую атакуют. Они уничтожают наш мир, нашу нацию. В эти дни на моей родине, в Украине, все люди - мои братья, и когда я вижу, как кто-то умирает каждый день, то умирает что-то у меня внутри, я вижу, какие они едины и как борются, мне очень трудно об этом говорить.

Все в Украине в тяжелом положении. Сейчас я, как никогда, горжусь тем, что я украинец. Они едины. Я каждый день посылаю все свои силы, свои мысли тем, кто остался там защищать свою страну, нашу землю. Я молюсь богу за все эти семьи и горжусь тем, что я украинец. Когда я вижу своих земляков, защищающих мою страну, они дают мне силы продолжать здесь. Для меня все украинцы - герои.

Это совсем нелегко, но, как я уже говорил, мои родители и земляки в Украине дают мне силы продолжать борьбу здесь. Кто стоит за свободу, мир, мой брат. Мне дают силы и те, кто стремится остановить войну", - сказал Чигринский в интервью sport24.gr.

Ранее сообщалось, что тренер украинского футбольного клуба с оружием защищает страну от российских захватчиков.

Потери России на 7 марта 2022 года / ТСН.ua

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