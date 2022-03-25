"Мы - свободный народ, а россияне - загнанные люди": вратарь "Динамо" высмеял спортсменов страны-агрессора

Георгий Бущан гордится тем, что является украинцем.

Голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан поделился мнением о российских спортсменах, изгнанных почти со всех международных соревнований после вторжения оккупационных войск РФ на украинские земли.

"За бугром" жалуются, как они несчастны, их исключили из международных соревнований. Поймите, мы из-за вас все потеряли! Вы сидите сейчас дома и проводите свои "бумажные" чемпионаты. А мы находимся в условиях войны - кто-то в относительно нормальных условиях, а кто-то - просто в ужасных.

И мы не можем работать, не можем доставлять народу Украины радость спортивных побед. Когда проходил чемпионат Европы по футболу, площади в украинских городах были переполнены людьми. Своей игрой мы дарили людям счастье и радость. Сегодня нет противостояний между "Динамо", "Шахтером", "Зарей", "Львовом" и "Черноморцем". Сегодня мы все вместе. Это касается и других видов спорта.

Нет смысла разговаривать с российскими спортсменами. Я на сто процентов знаю, что им запрещено говорить на эту тему. Горжусь тем, что я украинец, ведь могу сказать и сделать все, что я хочу. Мы - свободный народ. А россияне - загнанные люди. У них нет свободы слова, они даже не могут мыслить иначе. Это единственное, за что мне их жалко. Не дай Бог кому-то пережить то, что украинцы проживают сейчас", - сказал 27-летний вратарь "бело-синих" в интервью клубному YouTube-каналу.

Ранее сообщалось, что Бущан вместе с другими футболистами сборной Украины создали фонд гуманитарной и военной помощи. Также игроки "Динамо" приобрели автомобиль для разведывательного батальона ВСУ.

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