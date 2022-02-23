Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

"Мы свое не отдадим": Зинченко эмоционально поддержал Украину на фоне агрессии РФ

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Мы свое не отдадим": Зинченко эмоционально поддержал Украину на фоне агрессии РФ

Александр Зинченко

Футболист подчеркнул, что границы Украины должны быть нерушимы.

Защитник сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко не остался в стороне от последних событий в нашем государстве и выразил поддержку Украине.

Об этом футболист написал в Instagram.

Спортсмен опубликовал карту Украины, составленную из фотографий разных городов нашего государства.

©

Зинченко подчеркнул, что границы Украины должны быть нерушимы.

"Весь цивилизованный мир беспокоится ситуацией в моей стране. Я не могу оставаться в стороне и стараюсь донести свое мнение. На фото — моя страна. Страна, в которой я родился и вырос. Страна, цвета которой я защищаю на международной спортивной арене. Страна, которую мы стараемся прославлять и развивать. Страна, границы которой должны оставаться нерушимы. Моя страна принадлежит украинцам и никто никогда не сможет присвоить ее. Мы свое не отдадим! Слава Украине", — отметил Зинченко.

Ранее украинский защитник болгарского "Лудогорца" Игорь Пластун отреагировал на агрессию РФ.

Читайте также:

Новости Украины: полузащитник сборной по футболу Александр Зинченко стал отцом

Новости Украины: полузащитник сборной по футболу Александр Зинченко стал отцом

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация