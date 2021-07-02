"Мы уже показали характер": Шевченко ответил британским скептикам перед четвертьфиналом Евро-2020

Коуч "сине-желтых" - о битве с Англией за выход в 1/2 финала Чемпионата Европы.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал пресс-конференцию накануне матча 1/4 финала Евро-2020 против команды Англии.

Наставник "сине-желтых" отдал должное будущему сопернику, но подчеркнул, что украинская сборная также имеет свои сильные стороны, в частности, характер и принципы игры, от которых не собирается отказываться в поединке с "Тремя львами".

"Англия - одна из лучших и сбалансированных сборных Евро-2020. Хочу отметить тренера - Гарета Саутгейта, который собрал действительно замечательный коллектив. Англия переживает один из лучших футбольных моментов в ее истории. Завтра нас ждет тяжелый матч.

Понимаем, с какой командой играем, но мы также знаем о своих сильных сторонах. Мы уже показали свой характер на этом турнире, показали, что придерживаемся определенных принципов игры, от которых не будем отходить и завтра", - .сказав Шевченко.

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Также коуч украинской сборной сообщил, что Андрей Ярмоленко восстановился от повреждения, которое получил в конце победного матча 1/8 финала со Швецией, а вот Александр Зубков тренируется индивидуально и не сыграет против англичан.

Главный тренер "сине-желтых" рассчитывает на поддержку своей сборной со стороны римских болельщиков. К слову, фанаты из Украины не смогут посетить игру.

"Украина заслужила симпатию болельщиков. За ту самоотдачу, которую команда продемонстрировала на этом турнире. Я больше чем уверен, что сборная Англии тоже показала отличный футбол на этом турнире, и у нее тоже очень много болельщиков. Уже завтра на стадионе мы увидим, кто кого будет поддерживать лучше, - сказал Шевченко.

Матч Украина - Англия состоится в субботу, 3 июля, в Риме на "Стадио Олимпико". Начало поединка - в 22:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет онлайн трансляцию игры и главных событий вокруг нее.

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Украина пробилась в плей-офф, заняв третье место в квартете С. На групповом этапе "сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3), обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили Австрии (0:1). В 1/8 финала подопечные Шевченко в экстра-тайме победили Швецию (2:1).

(2:1). Англия вышла в 1/8 финала с первого места в группе D. Команда Гарета Саутгейта победила Хорватию (1:0), сыграла вничью с Шотландией (0:0) и одолела Чехию (1:0). В первом раунде плей-офф Англия выбила Германию (2:0).

Евро-2020: украинская сборная прилетела в Рим

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