"Мы в глубокой заднице": Забарный прокомментировал поражение Украины от Северной Ирландии

Илья Забарный / © УАФ

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Защитник сборной Украины Илья Забарный эмоционально прокомментировал поражение от Северной Ирландии в матче пятого тура группового этапа Лиги наций-2026/27.

Поединок на стадионе "Виндзор Парк" в Белфасте завершился поражением подопечных Андреа Мальдеры со счетом 0:1.

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"Где-то я не добавил, где-то я ошибся, возможно, в этом плане. И мы видим, что, к сожалению, нужно говорить правду. Мы, извиняюсь, в глубокой, в глубокой заднице. Но нужно поднимать голову и все вместе отсюда выбираться. Вот и все", — сказал Забарный в комментарии после матча.

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Украина проиграла Северной Ирландии уже во второй раз в нынешнем розыгрыше Лиги наций. В третьем туре украинцы в номинально домашнем поединке в словацкой Трнаве разгромно проиграли североирландцам со счетом 0:3.

В другом матче 5-го тура этого квартета Венгрия на выезде победила Грузию (2:0).

Перед последним туром сборная Украины (4 очка) занимает третье место в группе 2 дивизиона B Лиги наций и уже точно не сможет финишировать в топ-2, а потому потеряла шансы завоевать повышение в элитный дивизион Лиги наций.

Лидером квартета является Северная Ирландия (11 пунктов). Венгрия (10 баллов) находится на второй позиции. Грузия (2 очка) идет последней.

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В заключительном туре сборная Украины в словацком городе Кошице проведет номинально домашний матч с Грузией, а Северная Ирландия на выезде сразится с Венгрией. Оба матча запланированы на 17 ноября.

Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Напомним, что предыдущий розыгрыш Лиги наций сборная Украины также провела в дивизионе B, заняв второе место в своей группе: "сине-желтые" финишировали позади Чехии, но опередили Грузию и Албанию. В двухматчевом плей-офф за право выступать в элитном дивизионе наша команда проиграла Бельгии (3:1, 0:3).

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