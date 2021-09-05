"Мы - в игре, шансы еще есть": Петраков прокомментировал ничью сборной Украины с сильнейшей командой планеты

"Сине-желтые" смогли выстоять в поединке с действующими чемпионами мира.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал ничью в матче 5-го тура отборочного турнира Чемпионата мира-2022 с национальной командой Франции. Встреча в Киеве на НСК "Олимпийский" завершилась с результатом 1:1.

"Хочу поблагодарить ребят за игру и за ничью. Шансы еще есть, мы - в игре. После Казахстана было собрание, мы поговорили. Я сказал Караваеву отдельно, поговорил с ним, чтобы не переживал. Ты столько за сборную отыграл... И не только Караваев был... Там дали подать, Забарный дал сыграть головой, так что не только Саша...

Как настраивал ребят? Все спонтанно. А то, помню, когда играл еще, то тренер, бывает, приносит бумажку и читает какие-то лозунги. Это у меня отложилось в голове. Я всегда от души говорю. Ребята меня приняли, хотя я честно скажу, что очень сильно переживал. Опытные ребята, но они мне откровенно помогли. Тот же Ярмоленко или Пятов. Очень помогли, все меня приняли.

И хочу поблагодарить Андрея Шевченко и его штаб за все, что они сделали за это время. Они очень помогли и мне, и ребятам. От хорошего отходить не нужно. Конечно, раньше ребята по такой схеме почти не играли.

Ситуация в группе? Обещать ничего не буду. Но выйти на ЧМ - это моя мечта. Просто так в отборе участвовать мне не интересно. Мне на ЧМ хочется. Я ребятам говорю - на Чемпионате мира классно. Прямо жить хочется, когда ты туда попал", - цитирует Петракова Sport.ua.

1 сентября сборная Украины в дебютном поединке Александра Петракова в должности исполняющего обязанности главного тренера "сине-желтых" драматически сыграла вничью с Казахстаном (2:2).

в должности исполняющего обязанности главного тренера "сине-желтых" драматически (2:2). После пяти матчей отбора ЧМ-2022 в активе украинской сборной 5 очков. "Сине-желтые" занимают третье место в группе D. Французы лидируют с 9 баллами.

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

Следующий матч в отборе ЧМ-2022 сборная Украины сыграет 9 октября в гостях с Финляндией. Французы дома примут тех же скандинавов 7 сентября.

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