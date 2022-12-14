"Мы ведем дискуссии": в "Шахтере" ответили, сменит ли Мудрик клубную прописку

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин пролил свет на будущее вингера Михаила Мудрика. Сейчас ведутся переговоры с рядом клубов.

Об этом он сказал в интервью The Athletic.

"Честно говоря, я не знаю (пройдет ли трансфер в январе – ред.). Сейчас мы достаточно далеки от того, что предлагают клубы за Мудрика и что хотим мы. Разница не очень велика, но это не то, что нам нужно. Переговоры ведутся Один клуб, другой, они договариваются, процесс идет.

Будет ли он закрыт в этом месяце? Я не знаю. Возможно, 50 на 50, что это случится зимой. Не хочу сейчас говорить о цифрах, мы ведем дискуссии. Есть интерес со стороны некоторых английских клубов.

Если верить газетам, это все представители АПЛ. Но, честно говоря, это правда, поскольку у меня был контакт со многими командами. Многие вовлечены в этот процесс", – заявил Палкин.

"Шахтер" намерен продать Мудрика не менее чем за 100 миллионов евро. "Горняки" повысили стоимость игрока по итогам выступления в групповом раунде Лиги чемпионов.

На него претендуют многие европейские клубы, среди которых "Ньюкасл", "Арсенал", "Манчестер Сити" и ПСЖ.

В этом сезоне Мудрик провел 18 матчей в составе "Шахтера", забил 10 голов и отдал 8 ассистам.

Его контракт с "горняками" рассчитан до конца 2026 года.

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