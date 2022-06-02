"Мы воюем все, каждый на своем фронте": Зеленский поблагодарил сборную Украины за важную победу

"Мы воюем все, каждый на своем фронте": Зеленский поблагодарил сборную Украины за важную победу

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на победу сборной Украины в полуфинале квалификации на Чемпионат мира-2022 в Катаре.

Команда Александра Петракова в важном матче одолела сборную Шотландии со счетом 3:1 .

Глава государства поблагодарил футболистов национальной команды за два часа счастья.

"Есть мгновения, когда не надо много слов! Просто гордость! Просто спасибо, ребята! Два часа счастья, от которого мы отвыкли. Вышли. Бились. Выстояли. Победили. Потому что украинцы! Радость нашим военным, всей нашей стране", — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что каждый продолжает бороться там, где он может это делать ради победы Украины.

"Мы воюем все, каждый на своем фронте, именно за это. За наш сине-желтый флаг, за наш герб на сердце, за "Еще не умерла Украина...", которую не заглушить. Воюем, бьемся, выстоим, победим. Потому что украинцы!", — подчеркнул он.

Отметим, что благодаря этой победе Украина пробилась в финал плейофа отбора на ЧМ-2022, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.

Напомним, жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Александра Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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