"Мы все еще не получили контракт": команда Джошуа ищет другого соперника вместо Фьюри

Промоутер британского супертяжеловеса Энтони Джошуа рассказал, что команда до сих пор не получила контракт на поединок против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри.

Команда британского экс-чемпиона Энтони Джошуа подыскивает другой вариант, если поединок с Тайсоном Фьюри не состоится.

Об этом заявил промоутер Эдди Хирн.

"Безусловно, мы работаем над запасным вариантом на случай, если бой с Фьюри не произойдет.

Мы все еще не получили контракт. Мне сказали, что он придет вечером. Но мы продолжим работать над датой 17 декабря, несмотря на информацию о 3 декабря. Прямо на тот случай, если поединок с Фьюри не состоится.

Наш приоритет сейчас – организовать это сражение. Мы не можем полагаться на Фьюри, но, если это правда, мы устроим поединок. Посмотрим, что состоится в ближайшее время", – сказал Гирн в комментарии iD Boxing.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Фьюри в ночь на 24 апреля 2022 года нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта и сохранил титул WBC, после чего объявил о завершении карьеры.

Ранее Усик заявил, что его интересует только бой с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. В то же время украинец рассказал, что в этом году уже не планирует выходить на ринг. Крымчанин намерен залечить старые травмы и полностью восстановиться после реванша из Джошуа, а также провести время с семьей. В ответ Фьюри предложил Джошуа подраться в декабре этого года.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

На счету 34-летнего Фьюри 32 победы (23 – нокаутом) и одна ничья.

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