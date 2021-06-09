"Мы все - меломаны": капитан сборной Украины отреагировал на скандал с российскими певцами в плейлисте команды

О неоднозначной ситуации - из первых уст.

Капитан сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал скандал с включением песен российских исполнителей в плейлист команды на Евро-2020.

"На самом деле мы еще не подавали перечень композиций! Сегодня мы с ребятами составим список. Мы все - меломаны, следовательно, выберем то, что нам нравится", - цитирует Пятова официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

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После резонансной истории с включением песен российских исполнителей в плейлист "сине-желтых" список композиций команды был обновлен.

Позже стало известно, что формированием плейлиста украинской сборной занимались в УЕФА, используя для этого данные с локальных чартов Украины.

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Финальный турнир Евро-2020 должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, но из-за пандемии коронавируса был отложен на год .

. Новые даты проведения турнира: 11 июня - 11 июля 2021 года.

Из-за неготовности пустить на трибуны болельщиков УЕФА сократил количество городов-хозяев Евро-2020 с 12 до 11: Севилья заменила Бильбао, а матчи, которые должен был принять Дублин, распределили между Санкт-Петербургом и Лондоном.

Сборная Украины на предстоящем Чемпионате Европы сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Поединки запланированы в Амстердаме и Бухаресте.

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