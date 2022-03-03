"Мы все – украинцы": канадский клуб НХЛ будет начинать домашние матчи под звуки украинского гимна

"Мы все – украинцы": канадский клуб НХЛ будет начинать домашние матчи под звуки украинского гимна

Домашняя арена хоккейного клуба также будет использована для благотворительных акций, на которых будут собирать средства в поддержку Украины.

Команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава Сенаторз" в последних домашних играх сезона будет выстраиваться на ледовой площадке под звуки гимна Украины.

Об этом заявил в среду, 2 марта, владелец хоккейного клуба Евгений Мельник, являющийся канадцем украинского происхождения.

Также читайте Алиев на патрулировании Киева в составе терробороны призвал россиян не воевать с украинцами

Гимн украинского государства будет звучать на ледовой арене "Оттава Сенаторз" так же, как гимны Канады и США, чтобы продемонстрировать поддержку доблестных усилий украинского народа в его сопротивлении российской агрессии.

"Мы все теперь украинцы", — сказал Мельник, который является канадцем, но родители которого являются выходцами из Украины.

В открытом письме, опубликованном в Twitter, он написал, что неспровоцированное нападение России, которое привело к экономическому и социальному разрушению суверенной страны, является "неприемлемым в цивилизованном мире".

Очерк от Эугене Мельник, Овен из Оттавы Сенаторов. #StandWithUkraine pic.twitter.com/RO2Ehy9Y1o — Ottawa Senators (@Senators) March 2, 2022

"И хотя изображения из Украины демонстрируют мужество и стойкость, они также являются криком о помощи", — подчеркнул Евгений Мельник.

У "Сенаторов" осталось 13 игр регулярного сезона. Следующий домашний матч команда проведет 10 марта.

Команда также обязуется помочь собрать деньги с помощью лотереи и использовать домашнюю арену на благотворительные мероприятия, чтобы помочь усилиям по оказанию гуманитарной помощи.

Напомним, футболисты и болельщики английских клубов "Манчестер Сити" и "Эвертона" перед очной встречей 27-го тура АПЛ поддержали Украину в связи с российским вторжением.

Читайте также: