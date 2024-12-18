"Мы все верим, что он не виноват": тренер "Челси" впервые прокомментировал допинг-скандал с Мудриком

Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска впервые прокомментировал информацию, что украинский вингер команды Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

Наставник "синих" на пресс-конференции накануне матча заключительного 6-го тура основного раунда Лиги конференций против ирландского "Шэмрок Роверс" поддержал 23-летнего украинца. По его словам, все в команде доверяют Михаилу и считают, что он не виноват.

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"Теперь ситуация немного прояснилась, клуб опубликовал заявление. Здесь нечего добавить. Весь персонал поддерживает Мишу и верит ему. Когда такое случается, нужно поддерживать игрока во всех аспектах. Мудрик – игрок "Челси", безусловно, он остается частью состава, поэтому я с ним на связи.

В футболе это не первый раз, такое случалось и раньше. Они отлично знают, что им нужно делать. Конечно, мы все очень расстроены, но мы здесь, чтобы поддержать Мишу. Я говорил с ним несколько дней назад. Пока он не может тренироваться. Мы ждем. Клуб готов поддержать игрока.

Когда проводили тест? Честно говоря, я не знаю. Мы доверяем Мудрику, мы его поддерживаем. Мы и он уже все сказали. У меня такое случается впервые. Такие вещи встречаются не только с молодыми игроками, но и опытными. Поддержать – это моя обязанность, потому что мы с самого начала пытаемся наладить достаточно тесные отношения с игроками. С Мишей все так же. Я здесь, чтобы помочь ему со всем, что нужно.

Мы все верим, что Мудрик не виноват. Конец ли это его карьеры в "Челси"? Нет, я не думаю. Я думаю, он вернется, хотя мы не знаем когда – это единственное сомнение, которое мы имеем на данный момент, но он обязательно вернется.

Что касается игры Мудрика, то он, конечно, очень прогрессировал. Он стал понимать, на какой позиции ему нужно оставаться. Думаю, в последних двух-трех играх он очень спрогрессировал. Талант, который мы видим на тренировках, точно такой же", – сказал Мареска.

Матч "Челси" против "Шэмрок Роверс" состоится в четверг, 19 декабря, на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Одержав пять побед в пяти матчах, лондонцы с 15 очками возглавляют общую турнирную таблицу основного раунда Лиги конференций, имея разницу забитых и пропущенных мячей 21:4.

Напомним, в ночь на 17 декабря стало известно, что Мудрик сдал положительный тест на допинг. В пробе "А" игрока обнаружили запрещенное вещество. По информации ряда СМИ, это был мельдоний. Михаила временно отстранили от футбола.

Ожидается, что в ближайшие дни откроют пробу "B". После этого станет понятно, грозит ли Мудрику дисквалификация и, если да, то насколько длительная.

Сам Мудрик в соцсетях уже подтвердил информацию о своем положительном тесте на допинг. Михаил заверил, что не употреблял никаких запрещенных веществ и пообещал рассказать больше, когда закончится расследование и ситуация прояснится.

"Челси" уже также выступил с официальным заявлением о проваленном Мудриком допинг-тесте. В нем отмечается, что Михаил категорически утверждает, что никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных препаратов.

В этом сезоне Мудрик провел 15 матчей за "Челси" во всех турнирах, отличившись тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

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