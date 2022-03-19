"Мы всегда знали цену своей свободы": Ярмоленко, Миколенко и Яремчук обратились к украинскому народу (видео)

"Мы всегда знали цену своей свободы": Ярмоленко, Миколенко и Яремчук обратились к украинскому народу (видео)

Экс-звезды "Динамо" выразили слова поддержки Украине.

Бывшие футболисты киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук и Виталий Миколенко поддержали украинский народ, который продолжает бороться с российскими оккупантами.

Прессслужба "бело-синих" опубликовала видеообращение украинцев, призванное поддержать соотечественников.

"Вся наша славная история – это борьба. Борьба за свои права, за справедливость. Украинцы всегда знали цену своей свободы. Пока мы еще раз это доказываем.

Весь мир затаил дыхание, каждый адекватный человек понимает, что сейчас ценой собственной жизни мы защищаем не только независимость Украины, но и демократию всей Европы.

Мы обязательно победим в этой войне, Украина вернет свои земли. Мы построим города и навеки войдем в историю мировой демократии. Вместе мы сила. Слава Украине. Слава нашим героям", – отметили они.

Ранее известный украинский футболист Роман Зозуля заявил, что Украина сможет победить в войне российскими оккупантами.

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