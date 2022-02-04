"Мы явно с ними не друзья": украинская бобслеистка категорически открестилась от дружбы с российскими спортсменами

Эта девушка творит историю в украинском спорте.
Украинская бобслеистка Лидия Гунько рассказала о дружбе с российскими спортсменами на Олимпийских играх-2022 в Пекине.
Слова 28-летней спортсменки приводит Reuters.
"Мы явно не друзья с российскими спортсменами. Мы должны тренироваться и выступать с ними, но поскольку их страна хочет нарушить целостность нашего государства, мы не можем легко идти с ними на контакт.
Стараешься дистанцироваться от этого во время соревнований и тренировок. Но, конечно, в реальной жизни это нельзя игнорировать, потому что от действий России пострадали многие друзья и знакомые", — отметила Гунько.
Добавим, что Гунько впервые будет представлять Украину в женском бобслее. Спортсменка выступит за "сине-желтых" в новой дисциплине ОИ – монобобе. Олимпийская лицензия Лидии обеспечила "бронза" на последнем квалификационном этапе этой программы.
- Олимпийские игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля;
- Во время зимней Олимпиады в Пекине будут проводиться соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Новые дисциплины появятся в бобслее, шорт-треке, лыжном фристайле, прыжках с трамплина и сноуборде;
- Всего разыграют 109 комплектов медалей.
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