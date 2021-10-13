"Мы забили Боснии, а нам в ответ забила Герцеговина": реакция соцсетей на очередную ничью сборной Украины в отборе к ЧМ-2022

"Мы забили Боснии, а нам в ответ забила Герцеговина": реакция соцсетей на очередную ничью сборной Украины в отборе к ЧМ-2022

Этот результат поставил "сине-желтых" в затруднительное положение.

Сборная Украины в рамках 8-го тура квалификации к Чемпионату мира-2022 не сумела победить дома Боснию и Герцеговину. Битва на "Арене Львов" завершилась со счетом 1:1 .

После поединка болельщики "сине-желтых" по-разному отреагировали на этот результат. Вашему вниманию комментарии некоторых из них.

Эта ничья, равноценно проигрыш. У меня до сих пор много вопросов по поводу тактики, замен, игнор несколько футболистов. Очень надеюсь, что мы вырулим ситуацию. — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) October 12, 2021

Беда-беда. Пять матчей с валидолом и бешеной тревогой даже когда ведем в счете. Шева заканчивал плохо. Сейчас еще хуже. Я не узнаю сборную Украины. — Олег Бабий (@ Gullit_87) October 12, 2021

После семи матчей отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 9 очками занимает второе место группы D. На третьем месте с 8 баллами Финляндия. Боснийцы с 7 пунктами расположились на четвертой позиции. Возглавляет группу сборная Франции, которая после шести поединков набрала 12 пунктов.

"Сине-желтым" осталось сыграть последний матч в отборочной группе на мундиаль — 16 ноября команда Петракова уже на выезде встретится с Боснией и Герцеговиной.

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА 2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

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