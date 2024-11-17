"Мы заслуживали большего": тренер сборной Грузии прокомментировал ничью с Украиной в Лиге наций

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль прокомментировал ничью с Украиной в матче 5-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25.

Поединок на стадионе "Батуми-Арена" в грузинском городе Батуми завершился со счетом 1:1 .

После игры наставник грузинской сборной заявил, что немного расстроен результатом, поскольку считает, что его подопечные заслуживали победы.

"Я считаю, что мы очень хорошо начали игру, но ошибка, допущенная в эпизоде с голом Украины, заставила нас не так хорошо действовать последние 20 минут первого тайма.

Полагаю, что мои футболисты сыграли на очень высоком уровне. Сейчас трудно анализировать сразу весь матч, но мне кажется, что второй тайм был для нас одним из лучших за то время, когда я возглавляю сборную Грузии.

Я немного разочарован, поскольку считаю, что благодаря нашей игре после перерыва мы заслуживали большего. Однако мы совершили несколько ошибок, которые на таком уровне могут нанести нам много вреда", – приводит слова Саньоля официальный сайт УАФ.

Турнирная таблица в группе сборной Украины перед последним туром Лиги наций

1. Чехия – 8 очков, 7:7 (разница мячей)

2. Грузия – 7 очков, 6:4

3. Албания – 7 очков, 3:4

4. Украина – 5 очков, 6:7

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В заключительном туре сборная Украины в Тиране сыграет против Албании, а Грузия на выезде встретится с Чехией. Оба матча состоятся во вторник, 19 ноября, и начнутся в 21:45 по киевскому времени.

Согласно новому формату Лиги наций, участник группового турнира в Дивизионе В, где соревнуется сборная Украины, если займет:

первое место – поднимется в Дивизион А;

второе место – сыграет стыковые матчи за выход в Дивизион А с командой, которая финиширует третьей в группе Дивизиона А;

третье место – сыграет стыковые матчи за сохранение прописки в Дивизионе B с командой, которая финиширует второй в группе Дивизиона С;

четвертое место – вылетит в Дивизион С.

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