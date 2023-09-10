"Мы завоевали важное очко": тренер сборной Англии оценил ничью с Украиной в отборе на Евро-2024

Гарет Саутгейт отметил, что его подопечным было очень сложно играть против украинцев.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал ничейный результат матча 5 тура отбора на Евро-2024 против команды Украины.

Наставник "Трех львов" признал, что его подопечным пришлось непросто в поединке с "сине-желтыми", которые активно прессинговали соперника. По его словам, англичане набрали важное очко с турнирной точки зрения.

"Это была очень сложная для нас игра. Мы контролировали мяч 70% времени, но недостаточно хорошо действовали в последней трети поля. Мы завоевали важное очко в тех турнирных обстоятельствах, в которых происходит борьба.

Нам было очень сложно, особенно из-за прессинга, который украинцы использовали в центре поля. Мы ощущали давление трибун и получили хороший опыт действий в таких условиях", – приводит слова Саутгейта официальный сайт УАФ.

Сборная Украины добыла ничью против Англии – 1:1. На гол Зинченко команда Саутгейта ответила точным ударом Кайла Уокера.

Для английской сборной это первая потеря очков в текущем отборе на континентальное первенство. До этого "Три льва" выиграли четыре поединка подряд.

После матчей пятого тура сборная Англии (13 очков) лидирует в группе С. На втором месте – Украина (7 баллов). Далее следуют Италия (4), Северная Македония (4) и Мальта (0).

В рамках 6 тура отбора Евро-2024 итальянцы 12 сентября будут принимать Украину, а Северная Македония на выезде сыграет с Мальтой.

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В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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