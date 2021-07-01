"Мы же все едины": российский фанат рассказал о драке с украинскими болельщиками на матче Евро-2020

Детали скандальной истории во время исторического для "сине-желтых" поединка.
Российский болельщик Денис Смоленский рассказал подробности стычки с украинскими болельщиками на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго во время матча 1/8 финала Евро-2020, в котором подопечные Андрея Шевченко противостояли Швеции.
"Я приехал на матч, чтобы поддержать украинскую команду. Русские ведь тоже болеют за Украину! Мы же все едины.
Что происходило? Некоторым не понравилось, что я был с флагом. Некоторые просто удивились, а некоторым это, мягко говоря, не понравилось… И они начали избивать. У меня была разбита бровь.
Надо понимать, что это не политика, а футбол. Мой лучший друг - украинец. Другой лучший друг - поляк. Мы показываем, что политика должна оставаться политикой, а футбол - футболом", - цитирует Смоленского "Спорт-экспресс".
Ранее ТСН Проспорт писал, что появилось видео стычки российского провокатора с фанатами сборной Украины.
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- В четвертьфинале сборная Украины сыграет с Англией.
- Поединок Украина - Англия состоится в субботу, 3 июля, на "Стадио Олимпико" в Риме.