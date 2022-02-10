"Мяч на их стороне": промоутер Фьюри рассказал, как продвигается организация боя с Уайтом

"Мяч на их стороне": промоутер Фьюри рассказал, как продвигается организация боя с Уайтом

Команда британского чемпиона ждет, пока обязательный претендент подпишет контракт.

Представители чемпиона WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) ждут пока сторона обязательного претендента Диллиана Уайта (28-2, 19 KO) подпишет контракт на поединок боксеров.

"Теперь слово за ними. Диллиан мекал и стонал, что он ждал 1000 дней — я думаю, что это больше похоже на 1200 дней. У него есть шанс побороться за титул чемпиона мира и при этом получить рекордный гонорар в своей карьере, а также бонус в размере 4 млн фунтов в случае победы.

Претензии со стороны Эдди Хирна – это чушь. Контракт был одобрен WBC и отправлен им. Поэтому люди Уайта должны отправить его обратно. Мяч на их стороне. В настоящее время их ход.

Никаких проблем быть не должно. Мы выиграли тендер и заключили стандартный контракт WBC. Теперь оба боксера должны подписать его. О чем еще договариваться?", — заявил промоутер британского чемпиона Фрэнк Уоррен в комментарии Mirror.

Ранее WBC сообщила представителям Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта, что они должны предоставить подписанные контракты на титульный бой до 21 февраля.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 31 победа (22 – нокаутом) и одна ничья. Фьюри защитил свой титул WBC в октябре, досрочно победив Деонтея Уайлдера в 11-м раунде.

На счету 33-летнего Уайта 30 поединков: 28 побед (19 – нокаутом) и два поражения. В последнем бою в марте 2021 года он нокаутировал в реванше россиянина Александра Поветкина.

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