"Мяч на стороне жадного Пуза": Усик установил дедлайн для Фьюри по бою за абсолютное чемпионство

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик рассказал о переговорах с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри касательно организации объединительного боя.

Украинский боксер сообщил, что его команда установила для "Цыганского короля" окончательный срок для подписания контракта на поединок и ждет ответа.

"Пункты соглашения были отправлены команде Фьюри. Дедлайн установлен. Часы тикают. Теперь мяч на стороне жадного Пуза. Мы сделали все, что в наших силах, чтобы устроить этот бой", – написал Усик в Twitter.

Веб-points for agreement были sent to Fury's side. The deadline is set. Clock is ticking. Ball является #Greedybelly 's side now. We did everything in our power to make it happen @Tyson_Fury — Alexander Usyk (@usykaa) 18 марта, 2023

Поединок между Усиком и Фьюри планировали организовать 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Команда украинца выдвинула британцу ультиматум: либо бой состоится в эту дату, либо Александр будет биться с другим соперником – обязательным претендентом по линии WBA британцем Даниэлем Дюбуа.

Ранее Усик принял ультиматум Фьюри по распределению гонорара за титульный бой по схеме 70% на 30% в пользу британца. В то же время, Александр выдвинул одно условие – "Цыганский король" должен пожертвовать миллион фунтов для Украины.

Позже Фьюри поставил Усику новое условие для проведения титульного боя – отсутствие опции реванша в контракте на поединок, на что украинец мощно ответил.

В активе 36-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 34-летнего Фьюри 33 победы (24 – нокаутом) и одна ничья.

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