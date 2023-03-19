Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Мяч на стороне жадного Пуза": Усик установил дедлайн для Фьюри по бою за абсолютное чемпионство

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
1022
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Мяч на стороне жадного Пуза": Усик установил дедлайн для Фьюри по бою за абсолютное чемпионство

Александр Усик / Фото: Associated Press

Команда украинца определила окончательный срок для подписания контракта на поединок.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик рассказал о переговорах с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри касательно организации объединительного боя.

Украинский боксер сообщил, что его команда установила для "Цыганского короля" окончательный срок для подписания контракта на поединок и ждет ответа.

"Пункты соглашения были отправлены команде Фьюри. Дедлайн установлен. Часы тикают. Теперь мяч на стороне жадного Пуза. Мы сделали все, что в наших силах, чтобы устроить этот бой", – написал Усик в Twitter.

Поединок между Усиком и Фьюри планировали организовать 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Команда украинца выдвинула британцу ультиматум: либо бой состоится в эту дату, либо Александр будет биться с другим соперником – обязательным претендентом по линии WBA британцем Даниэлем Дюбуа.

Ранее Усик принял ультиматум Фьюри по распределению гонорара за титульный бой по схеме 70% на 30% в пользу британца. В то же время, Александр выдвинул одно условие – "Цыганский король" должен пожертвовать миллион фунтов для Украины.

Позже Фьюри поставил Усику новое условие для проведения титульного боя – отсутствие опции реванша в контракте на поединок, на что украинец мощно ответил.

  • В активе 36-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.
  • В послужном списке 34-летнего Фьюри 33 победы (24 – нокаутом) и одна ничья.

Читайте также:

"Тебя перехитрил человек, никогда в жизни не ходивший в школу": Фьюри потроллил промоутера Усика

Легендарный Леннокс Льюис назвал фаворита боя между Усиком и Фьюри за звание "абсолюта"

Фьюри начал подготовку к бою с Усиком и в очередной раз дерзко обратился к украинцу (видео)

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1022
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация