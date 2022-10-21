"Мяч останавливается": легенда "Баварии" объявил о завершении карьеры

Французский вингер Франк Рибери объявил о завершении карьеры.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Мяч останавливается. Чувств внутри меня – нет. Спасибо всем за это замечательное приключение", – написал Рибери.

ball stops. The feelings inside me do not. ✨

Der Ball ruht. Die Gefühle in mir nicht. ✨

Le ballon se arrette mais no mes sentiments pour lui. ✨

Il pallone si ferma. Le emozioni dentro di me, no. ✨



Thanks to everyone for this great adventure. #FR7 #Elhamdoulillah pic.twitter.com/Ku4i1MeEbE – Franck Ribéry (@FranckRibery) October 21, 2022

В последнее время 39-летний Рибери был игроком итальянского клуба "Салернитан". Летом хавбек продлил соглашение с итальянским клубом до июня 2023 года. Однако в новом сезоне отыграл всего 36 минут у Серии А в матче с "Ромой". Также Франк вышел на поле в матче Кубка Италии с "Пармой".

Известно, что, несмотря на завершение карьеры игрока, француз планирует продолжить работу в клубе.

В течение своей карьеры Рибери выступал в девяти командах. Звездой мирового футбола он стал в "Баварии", за которую только в чемпионате Германии сыграл почти 300 поединков и забил 86 голов. С мюнхенцами француз 9 раз выигрывал Бундеслигу и торжествовал в Лиге чемпионов.

Также выступал за "Брест", "Марсель", "Галатасарай", "Фиорентину".