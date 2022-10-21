"Мяч останавливается": легенда "Баварии" объявил о завершении карьеры

39-летний полузащитник пошел на спортивную пенсию.
Французский вингер Франк Рибери объявил о завершении карьеры.
Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
"Мяч останавливается. Чувств внутри меня – нет. Спасибо всем за это замечательное приключение", – написал Рибери.
ball stops. The feelings inside me do not. ✨– Franck Ribéry (@FranckRibery) October 21, 2022
Der Ball ruht. Die Gefühle in mir nicht. ✨
Le ballon se arrette mais no mes sentiments pour lui. ✨
Il pallone si ferma. Le emozioni dentro di me, no. ✨
Thanks to everyone for this great adventure. #FR7 #Elhamdoulillah pic.twitter.com/Ku4i1MeEbE
В последнее время 39-летний Рибери был игроком итальянского клуба "Салернитан". Летом хавбек продлил соглашение с итальянским клубом до июня 2023 года. Однако в новом сезоне отыграл всего 36 минут у Серии А в матче с "Ромой". Также Франк вышел на поле в матче Кубка Италии с "Пармой".
Известно, что, несмотря на завершение карьеры игрока, француз планирует продолжить работу в клубе.
- В течение своей карьеры Рибери выступал в девяти командах. Звездой мирового футбола он стал в "Баварии", за которую только в чемпионате Германии сыграл почти 300 поединков и забил 86 голов. С мюнхенцами француз 9 раз выигрывал Бундеслигу и торжествовал в Лиге чемпионов.
- Также выступал за "Брест", "Марсель", "Галатасарай", "Фиорентину".
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